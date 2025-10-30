Robo millonario a la Brigada de Investigaciones: El único detenido quedó en libertad

Interior30/10/2025
brigada de investigaciones

En el marco de la causa por el robo millonario a la Brigada de Investigaciones de Orán donde se investiga la sustracción de $48.000.000 ocurrida en las instalaciones, el único detenido quedó en libertad. 

El Ministerio Público Fiscal, a través de la Fiscalía Penal N°1 del equipo de fiscales a cargo de la Dra. Murúa y el Dr. Espilocin, amplió la imputación por el delito de peculado al único detenido en la causa.  

Robo gimnasioRobo en un gimnasio: Tras un allanamiento logran recuperar los objetos sustraídos

La imputación se extendió al resto del personal policial que integra la Unidad Especial, quienes se encuentran suspendidos de sus funciones. 

En la investigación, la Fiscalía llevó adelante allanamientos y el secuestro de dispositivos electrónicos, de los cuales había celulares, pertenecientes a todos los efectivos de Investigaciones. 

aguaray saltaLa Policía detuvo a dos hombres acusados de robar una vivienda en Aguaray

Según informó Ciudad Online, el único detenido en la causa recuperó su libertad en las últimas horas.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día