Robo millonario a la Brigada de Investigaciones: El único detenido quedó en libertad

En el marco de la causa por el robo millonario a la Brigada de Investigaciones de Orán donde se investiga la sustracción de $48.000.000 ocurrida en las instalaciones, el único detenido quedó en libertad.

El Ministerio Público Fiscal, a través de la Fiscalía Penal N°1 del equipo de fiscales a cargo de la Dra. Murúa y el Dr. Espilocin, amplió la imputación por el delito de peculado al único detenido en la causa.

La imputación se extendió al resto del personal policial que integra la Unidad Especial, quienes se encuentran suspendidos de sus funciones.

En la investigación, la Fiscalía llevó adelante allanamientos y el secuestro de dispositivos electrónicos, de los cuales había celulares, pertenecientes a todos los efectivos de Investigaciones.

Según informó Ciudad Online, el único detenido en la causa recuperó su libertad en las últimas horas.