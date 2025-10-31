Cyber Monday 2025: Cómo comparar precios y aprovechar los verdaderos descuentos

Del 3 al 5 de noviembre se realizará una nueva edición del Cyber Monday 2025, con miles de ofertas online en tecnología, indumentaria, electrodomésticos y más. Pero antes de llenar el carrito, conviene tomarse un momento para comparar precios y saber si el descuento realmente vale la pena.

Cada vez más consumidores usan herramientas digitales que permiten ver la evolución de los precios de un producto antes del evento, como Precialo, Historial.com.ar o Precios Claros. Estas plataformas muestran cuánto costaba un artículo en las semanas previas, y si la “oferta” representa una baja real o simplemente un precio maquillado.

Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), cientos de marcas participarán del evento, ofreciendo cuotas sin interés, envíos gratis y beneficios bancarios. Por eso, los especialistas recomiendan hacer un seguimiento previo de los productos que se quieren comprar, para reconocer rápidamente las oportunidades reales.

El Cyber Monday se convirtió en uno de los momentos más esperados del año para los compradores digitales, pero también en una oportunidad para ejercer un consumo inteligente: comparar, planificar y aprovechar las verdaderas promociones.