Denuncian despidos, sueldos y reservas impagas en la empresa de alquiler de autos FIT

Ex empleados de Nairebis SRL (Fit Car Rental) denunciaron públicamente despidos sin aviso previo y sueldos impagos en la empresa de alquiler de autos con sede en Salta y presencia en distintas provincias del país.

En diálogo con el programa QuéPasaalMediodía, Nicolás Aburto, ex trabajador de la firma, explicó que “hace una semana nos desvincularon sin previo aviso. Somos alrededor de diez empleados despedidos, nadie nos da respuestas”. Según relató, la medida afectó al 90% del personal, dejando sin trabajo a la mayoría de los empleados en todo el país.

Aburto contó que “hasta hace dos meses estábamos bien. Después empezaron las irregularidades y recortes, y ahora nos echaron a todos. Nadie da la cara”. Los trabajadores aseguran que la empresa arrastra deudas salariales, pagos informales y falta de comunicación con el área de Recursos Humanos, que tiene sede en Bariloche y ya no responde a los llamados.

Durante una mediación judicial, los propietarios de Nairebis habrían ofrecido abonar solo el 50% de las liquidaciones en cuatro cuotas, comenzando en diciembre, una propuesta que los exempleados calificaron de “residoria”.

Mientras tanto, la empresa sigue operando de forma reducida. “El negocio sigue funcionando, pero es precario. Hay autos que no se pueden reparar. Sospechamos que van a cerrar”, alertaron los trabajadores.

A las denuncias laborales se suman reclamos de clientes que aseguran no haber recibido la devolución de sus reservas desde agosto y que no logran comunicarse con la firma.

La situación genera preocupación entre empleados, usuarios y proveedores, mientras los exempleados exigen respuestas concretas y el pago de las deudas salariales acumuladas.