Familiares de Narela marcharon pidiendo justicia: “Queremos que condenen a los asesinos"

Narela, una pequeña de 11 años perdió la vida el pasado 19 de octubre por un siniestro vial cuando viajaba en moto con su hermana, hecho por el cual el conductor del otro vehículo involucrado fue imputado por delitos de homicidio culposo y lesiones culposas en accidente de tránsito, pero el 24 del mismo mes fue liberado.

Por esto, familiares y vecinos convocaron a una marcha que tuvo lugar ayer en las calles de Metán y que culminó en Poder Judicial.

Sebastián Herrera, padre de Narela, pidió a través de El Once Tv ser atendidos por los trabajadores del lugar: “Que alguien nos dé la cara, pedimos justicia por la muerte de mi hija”.

La madre de Narela, solicitó lo mismo, agregando que nadie los citó ni les comunicó nada hasta el momento sobre el caso: "Somos todos papás del dolor".

Quienes estaban apoyándolos y haciendo extensivo el pedido para su caso particular, fueron los familiares de otras víctimas de siniestro vial oriundos de Joaquín V. González, a los cuales hizo mención la mujer: “Pedimos que condenen a los asesinos, al de mi hija y al de 4 personas de J.V. González que está su papá presente de la pequeña que falleció”.

“Hace 5 años que no tienen respuesta ¿y nosotros vamos a pasar por lo mismo? No voy a quedarme tranquila, todas las semanas haremos una marcha” finalizó.