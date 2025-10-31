Cambio de resultados en Tartagal: Primero los Salteños superó a La Libertad Avanza

El escrutinio definitivo modificó los resultados provisorios de las elecciones en Tartagal: la agrupación “Primero los Salteños” terminó imponiéndose en ambas categorías, senador y diputado, relegando a La Libertad Avanza (LLA) al segundo lugar.

En los resultados provisorios, LLA había sumado 7109 votos para senador contra 5918 de Primero los Salteños. Sin embargo, el conteo definitivo cambió el panorama:

Senador: Primero los Salteños 11.658 votos – LLA 11.634 votos

Primero los Salteños – LLA Diputado: Primero los Salteños 12.697 votos – LLA 10.012 votos

La diferencia más significativa se dio en la categoría de senador, con más de 1000 votos de variación respecto a los números iniciales.

El cambio de tendencia también se habría replicado, según trascendió en el programa Activa2, en otras localidades del norte provincial.