Animales sueltos: Dos caballos fueron incautados en la ruta nacional 50

Fue un trabajo de la División Caballería en el marco de patrullajes preventivos en ruta nacional 50. Intervino la Fiscalía Penal de la zona.

Efectivos de la División Caballería del Distrito de Prevención 2 incautaron 2 caballos sueltos en ruta nacional 50, entre las localidades de Tabacal e Hipólito Irigoyen.

La intervención se desarrolló en el marco de patrullajes preventivos.

Los animales fueron incautados y puestos en resguardo.

Se dio intervención a la Fiscalía Penal de Pichanal.