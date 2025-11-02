Fin del espectáculo: La Policía desbarató una riña de gallos en Rosario de la Frontera

Efectivos de la Policía de Salta intervinieron en la madrugada del sábado en una riña de gallos que se desarrollaba en una vivienda del barrio Ramón Abdala, en Rosario de la Frontera. En el operativo participaron distintas áreas de la fuerza y se secuestraron elementos vinculados a la actividad ilegal.

El procedimiento fue encabezado por personal de la Sección Policía Rural y Ambiental, tras una alerta sobre la realización de riñas en el lugar. Con el apoyo de la División Infantería y Seguridad Urbana, los efectivos constataron la presencia de unas 30 personas en el sitio y la existencia de estructuras utilizadas para las peleas.

Durante el operativo se secuestraron un gallo, un brete de riña, dinero en efectivo, alfombras, balanzas, y otros elementos de interés para la causa. Además, fue incautado un arma de fuego tipo revólver con cartuchos.

Los organizadores del evento, dos hombres de 39 y 47 años, fueron imputados por infracción a la Ley 14.346, que sanciona el maltrato y la crueldad contra los animales, y quedaron a disposición de la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera.

El accionar fue resultado de un trabajo conjunto entre la Policía Rural y Ambiental, Infantería y Seguridad Urbana, en el marco de los operativos permanentes contra actividades ilegales que atentan contra el bienestar animal.