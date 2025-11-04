Torrico estaría intentando acceder al Certificado de Discapacidad

Marcelo Torrico, condenado por el asesinato de los hermanos Leguina, un crimen que cometió en los años ´90 y que estremeció a la sociedad, estaría buscando acceder al certificado de discapacidad.

En varias oportunidades habría buscado acceder al Certificado Único de Discapacidad (CUD), siendo su último intento a mediados de octubre.

Según informó El Caudillo, el interno o alguien de su entorno gestionó el turno mediante la línea 148 argumentando una afección cardíaca, tramite que fue derivado a la Junta Evaluadora Municipal, que notificó al Servicio Penitenciario de la Provincia que, por jornadas no laborales, el interno debía reprogramar el turno.

Si bien no se concretó el trámite, podría solicitarlo de nuevo al turno, presentando los estudios médicos emitidos por su médico de cabecera.

De acceder al beneficio, que deberá determinar la Junta Evaluadora si corresponde o no, podría acceder a una cobertura médica total, transporte gratuito en corta y larga distancia, inclusión en programas laborales y medicamentos sin costos.