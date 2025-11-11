Presupuesto: El 40% de los vehículos pagará menos patente en la ciudad de Salta

El secretario de Hacienda de la Municipalidad de Salta, Facundo Furió, confirmó que el Presupuesto 2026 incluirá una reforma integral del esquema impositivo local, con el objetivo de simplificar trámites, reducir desigualdades y fortalecer el vínculo entre el ciudadano y el municipio.

En diálogo con Aries, Furió explicó que el 40% de los vehículos pagará menos patente desde enero, mientras que el resto no abonará más del 2% del valor del automóvil anualizado.

“El cálculo del impuesto automotor generaba distorsiones. Había casos en los que alguien que compró un auto en 2023 pagaba más que otro que lo adquirió 0 km este año. Eso se corrige con una fórmula más simple y transparente”, indicó el funcionario.

Además, adelantó que el nuevo presupuesto eliminará más de 35 mil tasas municipales menores, en su mayoría vinculadas a trámites administrativos, y que también habrá reducciones en los derechos de construcción y en las tasas de cementerio.

“La idea es que pagar impuestos no sea un trámite engorroso, sino una relación amigable. En la medida en que el vecino esté al día, tendrá beneficios”, sostuvo Furió.

El secretario confirmó que la Unidad Tributaria municipal se actualizará de acuerdo con la inflación, a fin de mantener la previsibilidad del sistema y evitar debates políticos en torno al valor de referencia.

“Queremos discutir cómo se paga y no cuánto se paga"

Lo importante es que la gente vea en qué se usan sus impuestos: en calles arregladas, en iluminación y en servicios que funcionen”, concluyó.