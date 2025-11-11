¡Se acerca la cena de egresados! ¿Cuánto cuesta brillar con un make up y peinado adecuados?

Acercándonos a cierre de año los más ansiosos son los adolescentes de último año del secundario, ya que se aproxima su fiesta y cena, comenzando una etapa de cambio y paso a la adultez.

Como todos los años, el look para esta cena es muy esperado y pensado por los egresados, por lo que InformateSalta hizo un relevamiento para conocer cuánto cuesta un buen peinado y color y por supuesto el make up.

Un buen make up, duradero y profesional para lucir el rostro cual estrella de Hollywood, cuesta alrededor de $45.000, un precio que se maneja no solo para egresados sino también para quinceañeras o cualquier tipo de eventos sociales.

Por otra parte, el cabello es una prioridad, es que lucir el color y el peinado que se adapte al atuendo es clave. Los peinados varían según el estilo que busquen, pero rondan entre los $25.000 y $50.000 lo que tienen mayor complejidad.

El color también es importante, por lo que un tono o “color total” ronda entre los $40.000 a $50.000, mientras que el balayage (técnica de coloración especial) arranca en los $80.000.

Ahora, si van a estar con poco tiempo ese día especial, lo conveniente sería contar con una planchita, secador o buclera para salir del paso.

En las páginas de electrodomésticos, se consiguen combos de planchita más buclera rizador a $19.786, kit secador de cabello y planchita a $23.014, mientras que combos más profesionales de planchita más secador arrancan en los $45.849.

Pero ojo, que si van a utilizar productos de calor es necesario resguardar la salud capilar con protectores térmicos, los cuales varían en precio según la marca y la cantidad de producto, arrancando en $3.941 hasta $16.000 en adelante.