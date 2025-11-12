Perros sueltos atacaron a un vecino en Campo Quijano: "Si llegan a agarrar un niño lo matan"

En Campo Quijano nuevamente un grupo de perros que rondan la calle 20 de Febrero atacó brutalmente a un vecino que caminaba por Avenida Chile.

El hombre identificado como “Goyo” Nolasco fue auxiliado por unos jóvenes en el mismo lugar que momentos antes una mujer había circulado con su bebé.

La victima comentó que fueron 4 los perros que lo rodearon, lo tiraron al suelo y lo mordieron en sus piernas, espalda y brazos, inclusive intentaron morder su cabeza.

“Gracias a Dios no me quedé quieto, me defendí a piñas y patadas porque si no me hacían de goma. Si llegan a agarrar un niño lo matan”.

Lo que preocupa aún más es el comportamiento de la presunta dueña de los animales, ya que todo sucedió frente a ella y lo único que hizo fue gritar: “Seguro me van a denunciar de nuevo” comentó Nolasco a La Llave del Portal. La mujer no se hace cargo de los animales porque según afirma, pertenecen a su yerno.

Según comentó la víctima radicó la denuncia policial a pesar que ya en septiembre un sujeto denunció lo mismo sin respuestas. Si bien ama a los animales cree que se deberían tomar medidas terminantes con los canes.

“Lamentablemente tienen mala maña y no van a parar hasta que maten a alguien (…) van a agarrar algún chico o una señora que no tenga fuerzas… ni la justicia ni la Policía actúa, pero si tomás medidas por mano propia después dicen que sos un asesino” finalizó.