Flecha Carga inauguró su primera sucursal del país: "De Salta, a donde vos quieras"

La empresa Flecha Carga inauguró su primera sucursal de encomiendas en Argentina, y la ciudad de Salta fue la elegida para dar inicio a esta nueva etapa. La sede se encuentra ubicada en Avenida Hipólito Yrigoyen 599.

En diálogo con InformateSalta, el gerente Gonzalo Brandrán explicó que la empresa está realizando una transición logística: “Estamos cambiando nuestra logística de BUSpack a Flecha Carga. Desde la frontera hasta Buenos Aires y Cuyo. Estamos orgullosos de ser la primera sucursal en el país. Siempre fue del sur al norte, y ahora es al revés”.

“Trabajamos mucho en la exigencia del cliente: si quiere mandar un paquete y que llegue mañana, tenemos que cumplir"

Brandrán destacó que el objetivo de la compañía es acercarse cada vez más a los clientes y responder a las nuevas demandas del mercado. “Trabajamos mucho en la exigencia del cliente: si quiere mandar un paquete y que llegue mañana, tenemos que cumplir. Contamos con los colectivos de nuestra empresa madre y cargamos todo en las bodegas para garantizar rapidez y eficiencia”, afirmó.

Con esta inauguración, Flecha Carga busca consolidarse como una alternativa ágil, federal y accesible para el envío de encomiendas en todo el país.