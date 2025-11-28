Aseguran que hay "narcodrones" en la frontera transportando hasta 100 kilos de droga

Aseguran que hay "narcodrones" en la frontera transportando hasta 100 kilos de drogaSociedad28/11/2025
Imagen realizada con IA
El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, advirtió entrevistado por Aries advirtió sobre la presencia de drones destinados a trasladar cocaína en zona de frontera.
Según detalló, las naves podrían transportar hasta 100 kilos de droga.
“Hoy te venden un dron de fumigación que puede llevar 100 kilos. En manos del narcotráfico te saltea todos los puestos y lo maneja un chico de 10 años” advirtió el interventor.
Atribuyó está pedida a la mutación que ha tenido el delito, agregando que esto reemplaza al uso de avionetas.
