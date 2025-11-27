Waze llegó al tránsito salteño: "La app nos muestra dónde actuar primero y en tiempo real”

La Municipalidad de Salta comenzará a utilizar la aplicación Waze como herramienta oficial para monitorear el tránsito, obtener información en tiempo real y tomar decisiones más rápidas frente a congestiones, incidentes o complicaciones viales. Matías Assenatto, Secretario de Transito y Seguridad Vial de Salta, explicó a InformateSalta que la plataforma permitirá sumar reportes de los vecinos y cruzarlos con datos municipales para optimizar el ordenamiento urbano.

“La aplicación va a generar beneficios tanto para el vecino que circula por la ciudad como para nosotros al momento de tomar decisiones más efectivas”, señaló. Indicó que, a través de Waze, cualquier usuario podrá informar situaciones como demoras, caídas de ramas, fallas en semáforos, frentes de obra o presencia de animales sueltos. A esto se sumará la información que cargue la propia municipalidad.

"Tendremos informes periódicos sobre los lugares donde hay mayor congestionamiento y en qué horarios"

Assenatto destacó que todo se visualizará en tiempo real. “Es información en el momento donde uno, de manera colaborativa, puede saber lo que está sucediendo. Además, tendremos informes periódicos sobre los lugares donde hay mayor congestionamiento y en qué horarios”, explicó. Esto permitirá disponer del recurso humano necesario en puntos críticos de la ciudad.

La aplicación también mostrará la ubicación de cámaras de infracciones y será integrada al nuevo Centro Operativo y de Monitoreo de Tránsito, que contará con 60 cámaras distribuidas en distintos sectores. Allí se podrá ver en simultáneo la posición de los móviles, motoristas y agentes para derivar al recurso más cercano ante un reporte. “Vamos a poder visualizar cuál es el recurso humano más cercano porque tendremos toda esa información disponible”, indicó.

El sistema podrá ser utilizado por salteños y turistas. “El que descargue la aplicación puede tener la información del lugar donde está”, aclaró. Según Assenatto, Waze fue elegida porque es una de las plataformas más utilizadas a nivel mundial, es gratuita y posee una amplia base de datos que puede nutrir a la Secretaría.