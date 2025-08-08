Aumentaron las tasas de los plazos fijos

Después de varios meses, se vio un movimiento importante en los plazos fijos debido a un incremento en la tasa. La misma llegó a un 39% anual. Esto significa que, por un depósito de $100.000 a 30 días, el monto a cobrar puede superar los $103.200.

Según publicó Infobae, 25 bancos aumentaron las tasas que ofrecían a comienzos de julio. En promedio, la suba fue de casi 5 puntos porcentuales, con ajustes que en algunos casos alcanzaron los 9 puntos.



Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, las tasas anuales para colocaciones a 30 días oscilaron entre el 29 % y el 37 %. El Banco de la Nación Argentina pasó de ofrecer 30,50 % en julio a 37 % en agosto, lo que implicó un incremento de 6,5 puntos. Con esa tasa, un plazo fijo de $100.000 rinde $103.041,10 en un mes.

El Banco Santander Argentina subió de 28 % a 33 %, con un rendimiento mensual de $102.712,33. El Banco Galicia elevó su tasa de 29,50 % a 36,25 %, un salto de 6,75 puntos que llevó el rendimiento por cada $100.000 a $102.979,45.

En el Banco Provincia de Buenos Aires, la tasa pasó de 30,50 % a 35 %, mientras que el BBVA también se ubicó en 35 % frente al 29,50 % de julio. Ambos casos implicaron un pago mensual de $102.876,71 por cada $100.000 invertidos.

El Banco Macro llevó su tasa de 30 % a 33,5 %, lo que dejó un rendimiento mensual de $102.753,42. El Banco Credicoop subió de 29,50 % a 35 %. El ICBC aumentó de 29,25 % a 34,6 %, mientras que el Banco Ciudad mantuvo su oferta en 29 %.