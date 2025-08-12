Sáenz propuso una solución para solventar el aumento a jubilados y personas con discapacidad

En medio de la controversia por el veto del presidente Javier Milei al aumento jubilatorio, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz planteó una propuesta para financiar ese incremento: recortar los planes sociales otorgados a extranjeros que no residen legalmente en Argentina.

“Saquemos la plata de los planes sociales que se les dan a todos los extranjeros que se vienen a vivir al país. Es una monstruosidad de dinero. Muchos de ellos cruzan la frontera, tienen a sus hijos acá, se les otorga la doble ciudadanía y cobran una Asignación Universal por Hijo (AUH). Es una completa locura”, afirmó en La Nación.

En ese marco, pidió una auditoría urgente para detectar estos casos y evitar el mal uso de los recursos públicos.

“Los jubilados fueron la variable de ajuste de todos los gobiernos"

En cuanto a la situación de las personas con discapacidad, Sáenz manifestó su preocupación por quienes realmente necesitan el apoyo y por las instituciones que trabajan de forma seria.

No obstante, también reconoció que hay quienes reciben esos beneficios sin tener la condición. “Hay que sacarle el soporte a quienes lo tienen sin ser personas con discapacidad pero mientras se esperan las auditorías, pagan justos por pecadores”, dijo.

“Los discapacitados reales, las instituciones que trabajan bien, ¿qué tienen que pagar justos por pecadores?”