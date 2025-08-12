Así robaban el poroto los originarios en Ballivián

La Policía de Salta a través de la Subdirección General de Investigación puso a disposición de la Justicia a un hombre vinculado al robo de granos desde fincas ubicadas en General Ballivián. El trabajo inició a raíz de las denuncias de los encargados de los establecimientos productivos damnificados.

En ese marco, como parte de las tareas de campo, el jueves, personal de la Brigada de Investigaciones 14 de Embarcación, allanó de forma simultánea 4 viviendas de General Ballivián logrando la detención del investigado y secuestro de medios de transporte. Cabe destacar que, días atrás incautaron 7800 kilos de porotos.

Pero ¿Cómo operaban? Según detalló Multivisión, los implicados utilizaban unos carritos y unas bolsas de 60 kilos, se acercaban a las fincas, rompían las bolsas de silo y cargaban en las bolsas más pequeñas, para luego llevarlas y vender el poroto a la comunidad en general como así también a comerciantes.