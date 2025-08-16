Operativos de Protección Ciudadana: Hubo 132 personas multadas y 6 demoradas por distintos delitos

Se realizaron patrullajes y controles integrales en barrios de las diferentes zonas de la Ciudad. En los últimos días se realizaron 132 infracciones por contravenciones y se demoraron a 6 personas por distintos delitos.

En el marco del trabajo preventivo de seguridad, policías de distintas áreas y jurisdicciones de los Distritos de Prevención 1 y 10 realizaron Operativos de Protección Ciudadana en distintos sectores y barrios de Capital.

Con mayor presencia policial en calle se realizan patrullajes en zonas estratégicas, controles viales y comerciales en sectores del micro y macrocentro de la ciudad, barrios Hernando de Lerma, Villa Cristina, Santa Ana I, II, III, Estación Alvarado, Arenales, Ceferino, El Pilar, Docente, Tres Cerritos, Democracia, entre otros.

En ese marco, entre el martes y el viernes se infraccionaron a 132 personas por distintas contravenciones como consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, desorden, entre otros incumplimientos a la Ley Contravencional. Hubo 6 demorados por distintos delitos.

Cabe destacar que el trabajo preventivo se lleva adelante con diferentes áreas policiales en las distintas jurisdicciones de la provincia.