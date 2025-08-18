La intendenta de Hipólito Yrigoyen denunció amenazas y teme por su familia

Interior18/08/2025
La semana pasada se registraron incidentes en la localidad de Hipólito Yrigoyen tras una protesta de los empleados municipales. 

En diálogo con Nuevo Diario, la jefa comunal, Soledad Cabrera, negó haber dado órdenes de represión y aclaró que la policía cumplió directivas de la justicia. También afirmó que entre los empleados había personas que no trabajan en la Municipalidad y atacaron al personal policial con piedras.

Cabrera aseguró que la Municipalidad cumplió con los compromisos económicos previstos y destacó que la recategorización de empleados debe seguir un proceso formal. También afirmó que las acciones se tomarán conforme a normas y presupuestos vigentes.

Tras los incidentes, la intendenta afirmó que está preocupada por su seguridad y la de su familia debido a las amenazas que ha recibido. 

