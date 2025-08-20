Juicio de Nuri Klimasauskas: Avanzan las declaraciones de amigos de la víctima y del acusado

El miércoles por la mañana continuó el juicio contra Gustavo García Viarengo, acusado de homicidio agravado por la muerte de Nahir "Nuri" Klimasauskas. La audiencia tuvo lugar en la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, a cargo de los jueces Norma Palomo, Aldo Primucci y Aníbal Burgos Bruseghini.

Durante la sexta jornada de testimoniales, tres testigos ofrecidos por la Fiscalía relataron cómo la mañana del 19 de febrero de 2023 presenciaron a la víctima salir corriendo y gritando desde el fondo del edificio donde vivía. Al acercarse, encontraron el cuerpo de Nahir en el suelo.

Un amigo de la víctima contó también un episodio de un malentendido por WhatsApp que había generado una discusión en la pareja. Para ilustrar la situación, se exhibieron en la sala capturas de pantalla de la conversación. Por su parte, la defensa presentó a tres amigos de Viarengo. Uno de ellos había estado con el acusado en un boliche la madrugada del hecho.

El Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta mañana, cuando declararán personal policial y médicos forenses. El femicidio ocurrió el 19 de febrero de 2023, cuando la mujer cayó desde el cuarto piso del edificio en el que residía, mientras estaba acompañada por su pareja, hoy acusado.