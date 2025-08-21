Este fin de semana “Destino Potencia” llega a Tartagal con más de 400 emprendedores

“Destino Potencia” desembarca este fin de semana en Tartagal, donde más de 400 emprendedores de toda la provincia mostrarán sus trabajos y productos. La cita será el 22, 23 y 24 de agosto en el Complejo Deportivo Martín Miguel de Güemes.

Los visitantes podrán disfrutar de puestos con productos regionales, propuestas gastronómicas, espectáculos en vivo y actividades para toda la familia. Se trata de una oportunidad para que los emprendedores salteños den a conocer su producción y fortalezcan sus proyectos.

El evento ya pasó por Orán, Capital y Cafayate, y ahora será el turno del norte provincial. “Tartagal se llena de Potencia”, destacó el gobernador Gustavo Sáenz en las redes sociales.