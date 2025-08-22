Juicio por Nuri Klimasauskas: Declararon médicos, psicólogos y un oficial

El juicio que se sigue en Orán contra Gustavo García Viarengo, acusado por el femicidio de Nahir "Nuri" Klimasauskas, avanzó este jueves con la declaración de seis nuevos testigos.

Ante los jueces Norma Palomo, Aldo Primucci y Aníbal Burgos, brindaron su testimonio un efectivo de Criminalística de la Policía de Salta, los médicos que realizaron la autopsia de la víctima, una psicóloga que atendía al acusado y dos psiquiatras que en su momento tuvieron consultas con la joven.

Los fiscales Claudia Carreras y Pablo Cabot representan al Ministerio Público Fiscal en este proceso, donde se acusa a García Viarengo por homicidio doblemente calificado, por la relación de pareja y por mediar violencia de género.

Finalizada la extensa jornada, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta mañana, cuando está previsto que declaren dos criminalistas, una psicóloga del CIF Salta y tres efectivos policiales vinculados a la investigación.