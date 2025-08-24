URGENTE - Corte en Ruta 34: Volcó un camión cargado con harina de soja

Un camión que transportaba harina de soja desde Mosconi hacia el puerto de Rosario (Santa Fe) protagonizó un siniestro vial este sábado sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 7, al norte de la ciudad de Embarcación.

De acuerdo con los primeros datos, el hecho no dejó personas heridas de consideración, aunque el rodado y parte de su carga sufrieron importantes daños materiales.

Personal policial y de emergencias trabaja en el lugar, mientras se realizan las pericias para determinar la mecánica del accidente. La circulación por el sector se mantiene reducida de forma parcial mientras continúa el operativo.