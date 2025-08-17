Terrible vuelco en la Circunvalación Sudeste: Tránsito demorado entre Ruta 68 y Ruta Provincial 21

Un grave accidente se registró en la Circunvalación Sudeste de Salta, en el tramo comprendido entre la Ruta Nacional 68 y la Ruta Provincial 21. Según las primeras informaciones, una camioneta Volkswagen Amarok blanca protagonizó un violento vuelco por causas que aún se investigan.

Personal policial trabaja en el lugar realizando pericias, lo que genera importantes demoras en el tránsito, especialmente en el sentido oeste-este de la traza.

Hasta el momento no trascendieron detalles sobre posibles heridos ni la mecánica del siniestro. Las autoridades recomiendan a los conductores circular con extrema precaución en la zona.