Día de la Industria: Buscan que Argentina retome su lugar como potencia exportadora

Hoy se conmemora y celebra el Día de la Industria en el país, por lo que referentes del sector explicaron cual es la realidad que atraviesan y la importancia de contar con reglas claras.

Julio Fazio, vicepresidente de la Unión Industrial de Salta, comentó a CNN Radio Salta que hoy es un día para celebrar independientemente del contexto, ya que los industriales están arraigados a la tierra desde el momento en que sus máquinas se posan sobre ella, mientras que los gobiernos y modelos económicos continúan pasando.

En el acto central, que tendrá lugar en Cordoba, se congregarán los representantes de la Unión Industrial de todo el país, representado el Gobierno Nacional por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, oportunidad donde se presentará un nuevo contrato productivo, un decálogo con propuestas a Nación.

En estas propuestas se buscará nivelar las condiciones para que la industria nacional pueda dar discusión global: “La industria al generar productos transables compite con fábricas de todo el mundo, cuando uno compite así tiene que encontrar un esquema donde se pueda competir con normas lo más parecidas posibles” comentó.

La infraestructura, financiamiento, leyes laborales, litigiosidad, son algunas de las aristas a tener en cuenta para poder “nivelar la cancha”.

En particular sobre leyes laborales explicó que no se trata de tocar el salario del trabajador, sino de lograr que en el país puedan los mismos trabajadores comprar los productos que se fabrican nacionalmente: “Pero también sobre ese salario que le llega hay muchas cajas por encima que generan un sobrecosto laboral que hace que sea muy difícil la discusión a la hora de competir”.

Para poder tener las condiciones necesarias y ser competitivos a nivel global, es necesario tener una macroeconomía ordenada pero también hacer foco en la microeconomía, en mirar la diaria de las empresas y el consumo que actualmente es bajo.

En cuanto a lo financiero, importante para quien invierte y más en la industria, tiene una flexibilidad y volatilidad que no favorece al sector, por lo que la industria necesita un horizonte temporal de análisis más extenso, contar con reglas claras, leyes que no cambien cada 4 u 8 años que se renueve el Gobierno.

“El corazón de la propuesta es hacer que el industrial argentino pueda competir con el mundo (…) todo en sentido de generar una industria exportadora”.

“Si en el Día de la Industria se conmemora la primera salida de productos argentinos al exterior, hay que entender que la industria local tiene que ser un sector exportador y que pueda tener discusión en el mundo, pero para eso hay que generar las condiciones para que suceda”, expresó Fazio.

Si bien señaló la voluntad del Gobierno nacional de ordenar la macroeconomía, golpeada hace meses, se da en un contexto de elecciones, lo cual genera incertidumbre, ya que no tienen la certeza si se trata de un modelo para gobernar el país o ganar las elecciones.