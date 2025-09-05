Residencias médicas: el Senado define cambios y prepara dictamen final

El Senado provincial avanza en el tratamiento de la Ley de Residencias Médicas y, tras la reunión con representantes de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación, el presidente de la Comisión de Salud, Manuel Pailler, confirmó que el dictamen ya está elaborado y será presentado la próxima semana para su tratamiento en el recinto.

“Nosotros ya tenemos prácticamente elaborado el dictamen, solo queda un tema que posiblemente modifique el estatuto del personal de la salud, pero la próxima semana lo vamos a presentar para que sea tratado”, señaló el legislador a través de FMProfesional.

Cambios principales en el proyecto



Pailler explicó que el texto incorpora modificaciones respecto a la media sanción obtenida en Diputados:

Concurrencias: “En el dictamen hemos sacado las concurrencias, porque en realidad es otra cosa. La residencia es un régimen de capacitación posgrado con relación laboral. La concurrencia, en cambio, carece de convenio o reconocimiento. Más adelante se podrá legislar sobre ese tema”, aclaró.

Certificación de especialistas: Se mantendrá el rol de los colegios médicos en la evaluación y otorgamiento de títulos. “En Diputados se establecía que el Ministerio de Salud otorgaría los títulos de especialistas. Eso va a quedar como está: los colegios seguirán tomando los exámenes y otorgando los certificados”, precisó.

Rotación obligatoria: La devolución de haberes en caso de incumplimiento se reducirá. “En la media sanción se establecía que debía devolverse el 100% de los haberes recibidos. Eso lo modificamos: podrá ser hasta un 50%, y se contemplarán casos especiales como el fallecimiento de un familiar”, indicó.

Encuentro con anestesiólogos

Durante el debate, la comisión recibió a los profesionales de anestesia para conocer su experiencia en la formación de residentes. “Nos invitaron a visitar su centro de formación con simuladores. Recabamos información y evacuamos dudas, como hacemos siempre con todos los actores de la salud”, dijo Pailler.

El senador remarcó que, una vez aprobado el dictamen en la Cámara Alta, el proyecto regresará a Diputados debido a las modificaciones introducidas. “Si Diputados aprueba tal como lo enviamos, la ley será sancionada”, concluyó.