Despido injustificado: Una empresa deberá pagar más de 3.5 millones a una exempleada

La Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo falló a favor de una exempleada y condenó a la empresa a pagar 3.563.746 pesos, más costas del proceso, tras considerar que su despido fue “incausado”.

El conflicto surgió cuando la mujer, con problemas de salud mental, presentó certificados médicos que justificaban su ausencia laboral, incluidos reposos por crisis de ansiedad y depresión, así como una internación hospitalaria tras un intento de suicidio.

La empresa alegó abandono de trabajo, pero la Justicia concluyó que la trabajadora no tenía intención de incumplir sus tareas y mantuvo comunicación constante con la empresa.

Los jueces Sergio Petersen y María Espeche determinaron que el despido carecía de causa y ordenaron el pago de indemnización, preaviso, diferencias salariales, presentismo y sueldo anual complementario proporcional.