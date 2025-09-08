¡Mini vacaciones para los más chicos! Mirá que días no tienen clases

Los estudiantes salteños tendrán un septiembre cargado de feriados y actividades especiales que modificarán la rutina escolar.

El jueves 11 de septiembre, es el Día del Maestro, por lo que habrá actos conmemorativos para las/os seños que cada jornada se dedican con vocación a la enseñanza de sus alumnos, siendo una buena oportunidad para agasajarlos.

En tanto, el viernes 12 de septiembre, el Ministerio de Educación dispuso asueto escolar para permitir que toda la comunidad educativa pueda participar de las celebraciones por el Milagro, fecha importante ara los fieles que ya viven la Novena en honor a los santos patronos de Salta.

La semana siguiente, el lunes 15, no habrá clases en ninguna escuela de la provincia ya que será feriado provincial por la procesión del Señor y la Virgen del Milagro, una de las manifestaciones de fe más convocantes del norte argentino.

Finalmente, el martes 16 de septiembre, algunas escuelas céntricas de la capital no dictarán clases, esto a raíz de haber funcionado como puntos de descanso para los peregrinos. Por su parte, en el interior los alumnos tendrán inasistencias justificadas por la misma razón.

El miércoles 17, si bien es el Día del Profesor, una de las jornadas más importantes para los secundarios, habrá actividad especial con concurrencia normal a clases.

Septiembre se presenta así, como un mes con jornadas sin dictado de clases marcadas por la tradición religiosa y la conmemoración docente, que impactarán en el calendario escolar.