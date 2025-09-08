Comerciantes descartan aumentos ante la escalada del dólar

En diálogo con InformateSalta, Einer Batista, gerente comercial de Celushop y Litech aseguró que "no tuvieron ningún proveedor que haya revisado la lista de precio o que nos haya actualizado, así que siguen con la misma oferta comercial que tenían la semana pasada".

Es que, aunque el dólar aumentó alrededor del 3% tras las elecciónes legislativas en la Provincia de Buenos Aires, y existía el miedo en los mercados de que los precios se dispararan, Batista sostuvo que al menos en el caso de los comercios de tecnología de Salta, esto no sucedió.

"No hubo ni ningún tipo de comunicación sobre incrementos de precio, inclusive las mismas acciones de promoción que había la semana pasada continúan en esta semana", sostuvo de forma categórica.

En este contexto reconoció que "la actividad en este momento no está en su nivel más alto, lo que los obliga a tener que revisar costos y buscar alternativas para brindarle al cliente más opciones en términos de precio y calidad".

Consultado sobre como le hacen frente al comercio fronterizo explicó que "no pueden evitar que un consumidor se vaya a Bolivia y compre un producto o traigan mercadería de contrabando y la ofrezcan".

"El tema es que después en algún momento son los riesgos que que corren nuestros competidores que pueden trabajar de esa manera, le pueden llegar a decomisar la mercadería en la ruta o en el transporte y terminan perdiendo mucho de eso, y en parte también el consumidor. Nosotros siempre aclaramos al consumdor que todo producto que venden lo hacen con garantía y con la posibilidad de financiarlo".

"Son dos grandes beneficios que por ahí no se puede en el exterior", sentenció Batista.