Susto en una escuela: Una ventana se desprendió y golpeó a docente en la cabeza

Personal del Ministerio de Educación está trabajando y tomando definiciones en torno a lo ocurrido este lunes en una escuela de la localidad de Rosario de la Frontera donde una docente sufrió un accidente, luego que una ventana se desprendiera y la golpeara.

¿Cuál es la situación? Según la información compartida por Multivisión Federal, este hecho tuvo lugar este 8 de septiembre, en la escuela Jorge Edgar Leal de la localidad fronteriza, donde la estructura se cayó y golpeó la cabeza de una maestra, quien precisó asistencia médica.

La noticia del desprendimiento de la ventana suscitó susto y preocupación de padres y tutores, los cuales se reunieron este martes por la mañana en el ingreso del establecimiento, a modo de reclamo. “Esto lo hacemos tras lo que le pasó a la docente, que se le cayó la ventana en la cabeza, pedimos que se hagan arreglos, al menos de las paredes, las ventanas y los techos”, indicó una madre.

Por su parte la directora del establecimiento, Rosalía González, se lamentó de este hecho. “Lamentablemente fue la primera vez que tuvimos una situación, son ventanas viejas, la seño se enredó con la cortina y le golpeó fuertemente la cabeza, la llevaron a Salta para hacerle una tomografía”, detalló.

Dicho esto mencionó que, acontecido el episodio, se comunicaron con las autoridades de rigor y elevaron la situación al Ministerio. “Pedíamos a los padres un poco de espera, nosotros ya hicimos toda la parte de relevar e informar, dimos información a la supervisora”, aseveró.

Quien se refirió al caso fue la ministra de Educación, Cristina Fiore, quien en diálogo con el medio citado llevó tranquilidad: “Gente del Área de Mantenimiento Edilicio ya está viajando a Rosario, fue un problema con una cadena de la ventana, pero gracias a Dios no hubo ningún inconveniente”, indicó.

En este punto resaltó que desde Provincia “estamos haciendo un esfuerzo enorme, había muchas obras que Nación se había comprometido pero de un día al otro se retiró, Provincia está afrontando responsabilidades no asumidas en el presupuesto provincial, las obras que se encuentran en ejecución son las que se tomaron para sí”.