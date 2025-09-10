Ya hay 8 familias solidarias activas en Salta: “Es la mejor forma de cuidar a un niño”

La Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia avanza con el programa "Familias Solidarias", también conocido como familias de acogida, destinado a recibir de manera temporal a niños que atraviesan medidas de protección excepcionales.

Carina Iradi, representante del ente, explicó que en poco más de un año ya se registraron 8 familias activas y 12 niños acogidos, muchos de los cuales pasaron luego a adopción. “Queremos garantizar que los chicos vivan en un entorno amoroso, aunque sea de manera transitoria. Criar amorosamente es la mejor forma de cuidar”, señaló.

El proceso incluye entrevistas, formación para las familias y un monitoreo permanente por equipos interdisciplinarios. No hay una limitación económica, pero la Secretaría cubre las necesidades del niño: vestimenta, escolaridad, obra social, entre otros.

Actualmente, las acogidas se concentran en la primera infancia (0 a 5 años), ya que es la franja etaria más solicitada por las familias inscriptas en adopción. Sin embargo, el desafío es ampliar la mirada hacia niños más grandes: “Muchos chicos siguen creciendo en hogares institucionales. Necesitamos familias que se animen también a recibirlos”.