Villada sobre el Presupuesto 2026: “Hay una modificación, un cambio de actitud del Gobierno”

Luego de la presentación del Presupuesto 2026, que contempla incrementos por encima de la inflación proyectada en áreas sensibles como jubilaciones, salud, educación y discapacidad, el ministro de Gobierno de Salta, Ricardo Villada, en CNN Salta, valoró la rectificación por parte del presidente Javier Milei, aunque no ocultó sus críticas.

“El Presidente escuchó y planteó una modificación en su actitud”, reconoció. Sin embargo, advirtió que esas medidas llegan recién después de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires: “Realmente es increíble lo que pasa”.

Además, remarcó que “este cambio de actitud del Gobierno nacional” también debería reflejarse en los dirigentes locales que respaldan a Milei.

"El presidente escuchó, y por lo tanto, planteó una modificación, un cambio de la actitud"

Por otro lado, pidió no dejar de lado la discusión sobre el recorte a personas con discapacidad, así como la situación crítica que atraviesan las universidades.

En relación con el vínculo entre Salta y la Nación, Villada aseguró que la Provincia seguirá exigiendo lo que le corresponde.

En la oportunidad, recordó que existen convenios firmados para obras públicas que nunca se ejecutaron y que hoy colocan a Salta en una situación de vulnerabilidad, especialmente en rutas estratégicas como la 34 y la 9.

Respecto a las elecciones legislativas nacionales, confirmó la decisión de “provincializar la elección” para garantizar que los representantes respondan a los intereses de Salta y no se plieguen a las lógicas políticas de Buenos Aires.

“Queremos que llegue gente que tenga el poncho salteño bien puesto. Es tiempo de que las provincias tengan representantes propios, genuinos y capaces de dar un debate”, enfatizó.