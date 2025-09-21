Bicipolicías logran atrapar a un hombre con pedido de captura

Fue durante un patrullaje preventivo en barrio San Martín a cargo de Bicipolicías. Intervino el Juzgado de Garantía 5.

Ayer efectivos Bicipolicías en el marco de un patrullaje preventivo en barrio San Martín, al identificar a un hombre, detectaron que poseía un pedido de captura por robo calificado.

En ese contexto, un hombre de 35 años fue puesto a disposición de la Justicia.

Intervino el Juzgado de Garantía 5.