Bicipolicías logran atrapar a un hombre con pedido de captura

Bicipolicías logran atrapar a un hombre con pedido de capturaPoliciales21/09/2025InformateSalta
Fue durante un patrullaje preventivo en barrio San Martín a cargo de Bicipolicías. Intervino el Juzgado de Garantía 5.
Ayer efectivos Bicipolicías en el marco de un patrullaje preventivo en barrio San Martín, al identificar a un hombre, detectaron que poseía un pedido de captura por robo calificado.
En ese contexto, un hombre de 35 años fue puesto a disposición de la Justicia.
Intervino el Juzgado de Garantía 5.
