¡Urgente! Se necesitan donantes de sangre "0" Rh positivo

El Centro Regional de Hemoterapia de Salta lanzó un llamado a la comunidad para sumar donantes de sangre del grupo 0 (+) positivo, fundamental para sostener tratamientos médicos, cirugías y atenciones de emergencia.

“Donar es compartir vida. Y hoy, más que nunca, necesitamos la tuya”, señalaron desde la institución en sus redes, al tiempo que invitaron a los salteños y salteñas a acercarse para realizar su aporte solidario al centro ubicado en Simón Bolívar 687.

Desde el organismo remarcaron que cada donación puede salvar varias vidas, por lo que resulta vital que quienes estén en condiciones se acerquen y difundan el pedido.

El llamado busca reforzar el stock de sangre disponible en la provincia y garantizar la atención a pacientes que requieren transfusiones de manera urgente.