Detuvieron a un hombre con más de 4 millones de pesos robados

El procedimiento estuvo a cargo de subcomisaría El Dorado. Un hombre fue detenido. Se recuperaron más de 4 millones de pesos. Intervino la Fiscalía Penal de Apolinario Saravia.

Efectivos de subcomisaría El Dorado realizaron un procedimiento en el marco de una causa por la sustracción de dinero desde un vehículo estacionado en barrio Carpió. La intervención se originó a partir de la denuncia del damnificado.

En ese marco, y con las características obtenidas, se identificó al involucrado, un hombre de 27 años, quien fue detenido horas después en la vía pública.

Como resultado de una requisa realizada sobre los elementos que portaba, se detectó que tenía en su poder más de 4 millones de pesos denunciados como sustraídos.

Intervinieron la Fiscalía Penal de Apolinario Saravia a cargo del Dr. Saval Soto y el Juzgado de Garantías de Joaquín V. González.