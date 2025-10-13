Una oficial salvó la vida de un bebé: “Es un ángel azul”

En El Huaico tuvo lugar un hecho preocupante cuando una madre circulaba por la vía pública gritando con su bebé de 3 meses en sus brazos.

De la Base Operativa del mencionado barrio, salió la agente Rosario Oiene quien se encontró que la escena desesperante, ya que el bebé, Romeo se estaba asfixiando tras una broncoaspiración.

Con serenidad, la agente aplicó maniobras de primeros auxilios logrando reanimar y estabilizar al menor antes de la llegada del SAMEC, quienes continuaron con la asistencia y trasladaron al bebé junto a sus padres al Hospital Materno Infantil, informó El Tribuno.

Tras superar el hecho, la familia del bebé regresó a agradecerle a la agente: “Es un ángel azul, no tenemos palabras para agradecerle”, dijeron la madre y abuela de Romeo.

El accionar de Oiene fue destacado por la Policía, desde donde sostuvieron que es un ejemplo del lema institucional abnegación por la vida de los demás.