¿Vuelve el TC2000 a Salta? El Autódromo está listo para su llegada en noviembre

El autódromo Martín Miguel de Güemes se prepara para recibir nuevamente al TC2000, que podría visitar el trazado salteño los próximos 21, 22 y 23 de noviembre, en la penúltima fecha del calendario de la categoría.

La última visita de la categoría al circuito había sido el 21 de julio de 2019, con victoria de Matías Rossi, al mando de un Toyota. Tras seis años, el regreso del TC2000 genera expectativas entre pilotos y fanáticos locales.

En los últimos meses, las autoridades de Salta, junto al Auto Club Salta, trabajaron en la puesta en valor del autódromo, con tareas de desmalezado, renovación de luces en la recta principal y recuperación de la pista, preparativos necesarios para recibir la competencia nacional.

El evento promete ser un atractivo para los amantes del automovilismo y marca un hito en la agenda deportiva de la provincia.