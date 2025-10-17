Altamira apuntó contra Milei por la crisis económica del país: "Estamos en bancarrota"

El dirigente de Política Obrera, Jorge Altamira, se encuentra en Salta para apoyar a sus candidato Julio Quintana y Violeta Gil, quienes aspiran a llegar a ser diputado y senadora nacional.

En Sin Vueltas, se refirió a la situación política nacional y destacó el rol que Salta cumple dentro del panorama político argentino. Aseguró que sigue con especial atención los temas provinciales y que considera a la provincia como “una de las más interesantes del país”.

Durante su exposición, el referente de la izquierda llamó a los trabajadores a expresar su descontento en las urnas. “Hay una crisis absolutamente fenomenal. Para parar a Milei no hace falta votar al kirchnerismo, porque todo voto auténtico contra el gobierno nacional es un freno contra Milei”, sostuvo.

El dirigente señaló que “el trabajador no llega con su salario a fin de mes” y advirtió que “Milei prometió una Argentina gloriosa y un año y medio después estamos en la completa bancarrota”.

Por su parte, Julio Quintana, candidato a diputado nacional, aseguró que “la provincia enfrenta un cuadro de pobreza y hundimiento social bajo el gobierno de Milei y Sáenz”.

En ese sentido, precisó que “tenemos 12.700 puestos de trabajo formales menos, y ni qué decir de los trabajadores en negro”, al tiempo que calificó de “brutal” el parate en la producción y el comercio.

“Política Obrera es la única fuerza que plantea la nacionalización de los recursos naturales”, remarcó Quintana, y agregó: “Queremos que los trabajadores tengan una alternativa en función de sus propios intereses, del salario, del trabajo, de la desocupación”.