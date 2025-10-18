Regalos del Día de la Madre a último momento: “Es la fecha más importante del año”

A días de celebrarse el Día de la Madre, los comerciantes salteños se preparan para uno de los fines de semana más importantes del año. Las vidrieras del centro ya lucen promociones, cuotas sin interés y descuentos especiales para tentar a los compradores que, como cada año, dejarán el regalo para último momento.

“Las expectativas son siempre positivas, pero el movimiento real se ve recién sobre el final de la semana. La gente compra a última hora”, explicó Gustavo Herrera, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, en diálogo con ElTribuno.

"El movimiento real se ve recién sobre el final de la semana"

Herrera reconoció que, aunque se trata de la fecha más importante para el sector, el contexto económico limita el consumo. “No hay dinero en la calle. La inflación y la falta de efectivo afectan directamente al poder de compra”, señaló. Aun así, confía en que las promociones con tarjeta bancarizada impulsarán las ventas, especialmente las de tres y seis cuotas sin interés.

Según estimaciones del sector, el ticket promedio rondará los 90 mil pesos, con un rango que va desde flores o pequeños obsequios hasta regalos de hasta 150 mil pesos. “Ya no es tan importante la marca o el prestigio del regalo, sino el gesto de regalar. Las madres valoran el detalle, no el precio”, sostuvo Herrera.

El dirigente también remarcó la competencia desleal que sufre el comercio formal frente a la venta informal. “El contrabando y las ferias sin habilitación destruyen al comercio que paga impuestos y genera empleo. Por eso pedimos a la gente que compre en locales registrados”, finalizó.

En tanto, los precios varían según el rubro: en la tradicional feria de flores, los ramos oscilan entre $3.000 y $20.000; los peluches y cajas con chocolates entre $10.000 y $140.000; mientras que carteras y calzado en locales céntricos van de $25.000 a $100.000, con facilidades en cuotas.