Vaciaron una tienda de ropa importada, los daños son millonarios

Un hecho delictivo se dio en la madrugada del domingo en una de las dos sucursales que posee Uniq en Salta Capital, ubicada en calle Mitre al 1500, previo al día de la madre y con la esperanza de trabajar fuerte en la jornada del domingo, tuvieron que enfrentar grandes pérdidas económicas, ya que se llevaron varios bolsones de prendas de vestir e indumentaria, ya que venden por kilo.

Hugo contó por Multivisión Federal que: "El sábado tipo 2:30 de la mañana nos alertó una vecina que habían entrado a robar. Reventaron la puerta, el marco y sacaron bolsones con mercadería, anteojos y plata. Calculamos una pérdida $1 millón a un $1.200.000", comentó.

El comerciante dijo que si bien hay patrullaje policial en la zona, sí se observa mucha gente en situación de calle o presa de las adicciones "Vino la policía, criminalística, rastrillaron la zona pero no encontraron nada. Se ve mucha gente adicta que merodean la zona. Ahora que pasó esto, uno ve que los negocios tienen rejas, percianas y se entiende porqué"

Para ingresar los delincuentes palanquearon la puerta. La cual ya fue reparada por los comerciantes.

En cuanto a lo robado, el hombre pidió a la comunidad estar alerta ante la venta de la ropa que de nacionalidad Italiana en redes o ferias, también se llevaron anteojos de marca como Ray Ban, Cartier y billeteras. Todos los productos italianos.