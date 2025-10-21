Violencia en el fútbol: “Refleja mucho de lo que en término de sociedad nos define”

Recientemente circularon dos hechos de violencia en encuentros deportivos que despertaron la preocupación de los salteños, que ven como estos espacios de recreación y de fraternidad se convierten en campos de batalla.

Desde InformateSalta nos comunicamos con el Licenciado en Psicología, Matías Palomo, quien explicó que las grandes aglomeraciones despersonalizan tendiendo a adoptar la persona una identidad de tipo grupal.

En estos eventos, donde la violencia toma protagonismo, implica el despliegue de conductas no habituales del sujeto de encontrarse solo: “En términos generales todo lo que tiene que ver con el fútbol, sobre todo por una cuestión cultural en el país, implica una vivencia de desahogo (…) muchas veces van y se descargan en este espacio grupal que implica el estar en una hinchada o en un grupo vinculado a al fútbol”.

Según explicó, despersonalizarse no implica una enfermedad o patología, sino que es un estado mental momentáneo en el que el sujeto trasciende su conducta individual y desarrolla una conducta de tipo grupal marcada por conductas negativas en este caso.

“Cuando vuelve a la conciencia individual, puede desconocerse o no darle marco al '¿cómo yo hice esto?', les puede pasar a personas que te conocen 'ese no es mi hijo, mi padre o esposo’”.

El sentido de pertenencia también influye: “Trasciende más allá del simple espectáculo deportivo y muchas veces empieza a haber procesos identificatorios donde el otro, sí es considerado un enemigo donde el otro tiene que ser este subyugado de alguna forma o tiene que ser sobrepasado de alguna forma y eso se termina muchas veces traduciendo en conductas de identificación”.

“Hay muchas cuestiones que se disfrazan de pasión pero que en realidad reflejan una conducta criminal (…)”.

Se presentan también cuestiones que se disfrazan de pasión cuando en realidad reflejan una conducta criminal trascendiendo lo deportivo.

“Hay muy baja tolerancia a la frustración en términos generales a nivel social”.

Muchos aspectos se involucran lejos de una sana pasión por un evento deportivo, que utilizan este deporte como pretexto para dar rienda a viejos conflictos barriales, comunitarios, familiares: “El espectáculo deportivo termina manchado”.

“Creo que en términos generales el fútbol refleja mucho de lo que en termino de sociedad nos define” dijo el Lic. Palomo, señalando que en términos generales hay un modo violento de comunicarse, ineficaz de canalizar las frustraciones sociales.

Es importante ir de la mano de lo educativo, el acceso a bienes culturales, de entender el deporte como una sana competencia, del rol que tienen los medios de comunicación y la función social que tienen que tener los clubes en un ámbito comunitario, sin dejar de lado como principal elemento de socialización a la familia, explicó.

“Es importante hablar con los hijos, es importante dar buenos ejemplos como adultos respecto de cómo se manejan estas situaciones”, finalizó.