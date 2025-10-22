Robaron en el club Libertad: Los chicos quedaron sin pelotas para entrenar

Un hecho lamentable se dio durante el fin de semana en las instalaciones del club Libertad, ubicado en cercanías a la Terminal de Ómnibus. Profesores y socios se dieron con que malvivientes ingresaron al club y se robaron 10 pelotas "penalty".

Orlando, profesor del club, se mostró indignado porque no es la primera vez que sucede, incluso se robaron en otro ocasión cables que estaban ya en proceso para la instalación de cámaras de seguridad.

En esta ocasión el profe contó que: "Nos dimos con la sorpresa el día martes a la mañana cuando vinímos al club, nos dimos con la mala noticia que habían ingresado y se llevaron 10 pelotas", dañando un candado para poder ingresar al lugar donde estaban las pelotas.

El profe aseguró que hace un mes atrás, ya habían dañado la puerta de rejas: "Forzaron pero no pudieron abrir y por la ventana sacaron una barra olímpica. Pero ahora vinieron por otro lado. Teníamos 10 pelotas en un bolsa, la habíamos conseguido por intermedio de los padres".

Los más afectados son los chicos de las Inferiores y la escuelita de fútbol.

Se radicó la denuncia pero tras peritar el lugar, criminalística no habría encontrado rastros, por lo que se mostró frustrado. "Vino la policía científica y no detectó nada. Nos superó esto. Intentámos poner cámaras de seguridad, conseguimos el cableado y nos sacaron los cables" cerró por Multivisión.