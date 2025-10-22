Homicidio en Mosconi, buscan determinar si la víctima conocía a sus homicidas

El 15 de octubre en la noche hubo un hecho de sangre frente a la Estación de Servicio de General E. Mosconi. Allí, un hombre mayor de edad, fue sorprendido por dos jóvenes mientras estaba sentado en un banco. Estos jóvenes lo habrían invitado a beber, el hombre se habría negado y recibió la estocada en el pecho.

Posteriormente, el cuerpo fue llevado a la morgue y se le practicó la autopsia, en la cual surgió el dato de una herida en la zona de traquea.

El Fisal Gonzalo Vega informó que la autopsia reveló que: "Le perforó la parte de la traquea y lo que produjo el shock hipovolémico".

En este momento, con la intervención del grupo de investigadores UGAP, lograron ubicar y detener a los acusados. Se trataba de dos hermanos, que vivían en una Misión cercana al lugar de los hechos.

Ganzálesz confirmó la imputación de ambos en distintos grados por la edad y ambos decidieron no declarar durante el proceso: "Uno de los acusados es menor de edad. Con respeto al mayor la imputación el cargo es homicidio agravado por la participación de un menor de edad".

Respecto a la víctima el fiscal Vega contó que: "Es de una Misión cercana de donde son los imputados, recién empezamos la investigación por lo cual va haber una ronda de testigos para ver si había alguna relación entre ellos. Va ser objeto de la investigación determinar esto".

En cuanto a las cámaras, dijo que: "Se han solicitado, para ver si la Estacion de servicio tenía cámaras para ese sector y en la búsqueda de testigos que estaban en otra banca y que son los que llamaron al 911".

En estos momentos, los hermanos están privados de su libertad, el mayor a cargo del Juzado de Garantías y el menor alojado, preventiva, en el Centro de Menores y a disposición de la Jueza de Menores en turno. "En este último tiempo hemos registrado el aumento de casos, especialmente donde hay consumo de alcohol y estupefacienes, que terminan en hechos de gravedad o de sangre".