Red de "estudiantes vírgenes": Estiman que las víctimas ascienden a 33 y alertan sus edades

La investigación judicial sobre la organización dedicada a la trata y explotación sexual de niñas y adolescentes captadas en colegios secundarios de la ciudad de Salta, caso conocido como el de las "estudiantes vírgenes", ha revelado una dimensión aún más alarmante acorde van trascendiendo novedades.

¿Qué se supo ahora? Según información del medio Salta|12, fuentes cercanas al expediente confirmaron que el número de víctimas detectadas se elevó a 33 alumnas, todas adolescentes que, en base a los datos recabados, no parecen ser mayores de edad, desmintiendo la coartada de algunos acusados.

Este lunes, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta dio un paso crucial en la causa al confirmar la prisión preventiva de siete de los ocho imputados. El fiscal federal general Eduardo Villalba lleva adelante la investigación por trata de personas para explotación sexual, abuso de menores y asociación ilícita, concentrando el foco en cinco hombres que se encuentran más comprometidos como miembros de la asociación ilícita.

Cabe recordar que la investigación se puso en marcha tras la denuncia inicial de la madre de una adolescente, cuya atención fue captada por un nuevo celular de su hija. Al revisarlo, la madre descubrió mensajes extraños que la llevaron a la Justicia provincial. Tras un año en ese fuero, la causa fue finalmente impulsada por la Justicia Federal bajo la figura de presunta trata de personas.

Al comienzo, solo se conocía la existencia de dos víctimas, hijas de la denunciante. La red de captación se valía de un remisero que inicialmente las convencía con la promesa de dinero y luego las amenazaba con exponerlas ante sus padres una vez que habían sido expuestas a encuentros sexuales. Posteriormente, la captación de nuevas víctimas se hacía de boca en boca, de una adolescente a otra.

La gravedad del caso llevó a la jueza federal Mariana Catalano, integrante de la Sala II, a comparar esta causa con el resonante caso de Jeffrey Epstein en Estados Unidos. La jueza señaló que, al igual que en ese caso, se determinó que había víctimas que eran convencidas para reclutar a otras, aunque esto no exime la responsabilidad penal de los integrantes de esta organización criminal.

A pesar de que las defensas de algunos acusados que mantuvieron encuentros sexuales con las menores sostienen que desconocían su edad, las fuentes indican que la mayoría de las chicas tienen rasgos que evidencian su corta edad. Trascendió que existía una tabulación de precios por las prácticas sexuales e incluso una tarifa mayor si las chicas eran vírgenes, lo que subraya la extrema explotación.