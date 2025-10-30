Robó dinero de una camioneta y fue condenada a pagar $2,5 millones para reparar el daño

Una mujer de 43 años fue condenada a tres años de prisión efectiva con arresto domiciliario por su participación en el robo de una camioneta ocurrido el pasado 7 de abril. Además, deberá pagar $2.500.000 en concepto de reparación del daño a las víctimas.

El hecho ocurrió cuando un hombre denunció que le habían robado dinero del interior de su vehículo mientras realizaba una compra en una pollería. Al salir, vio que el vidrio estaba roto y que le habían sustraído más de dos millones de pesos, documentación y una chequera.

Gracias a las cámaras de seguridad del local y del Centro de Videovigilancia, los investigadores identificaron a dos personas que habrían actuado como “marcadores” y “campana”.

Durante una audiencia multipropósito, las partes acordaron un juicio abreviado, y la acusada reconoció su responsabilidad en los delitos de robo calificado por cometerse en poblado y en banda y hurto simple, en concurso real.

El juez interviniente dispuso además que la mujer sea declarada reincidente por quinta vez, debido a sus antecedentes. El otro implicado, un hombre de 31 años, fue sobreseído al no comprobarse su participación en el hecho.