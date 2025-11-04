Nuevo precio para la garrafa de 10 kilos: Costará $16.000

A partir del 4 de noviembre, el precio de la garrafa de 10 kilos del programa Garrafa Federal y Segura pasará a ser de $16.000, tras un leve incremento de $500 acordado entre la Provincia y las empresas Gas del Norte y ML Logística y Distribución.

El aumento representa una suba del 3,2% en casi cinco meses, ya que el valor anterior ($15.500) se mantenía vigente desde junio. La medida busca mantener precios accesibles en un contexto nacional donde las tarifas de luz y gas subirán un promedio del 3,8% solo en noviembre.

El secretario de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad, Iván Mizzau, destacó el esfuerzo provincial para proteger la economía de las familias salteñas:

“Este acuerdo demuestra nuestro compromiso con las familias. Mientras a nivel nacional los servicios energéticos se encarecen, en Salta trabajamos para sostener precios accesibles y cuidar el bolsillo de los hogares que más lo necesitan”, afirmó.

Según datos del INDEC, el 42,6% de los hogares salteños utiliza garrafas como principal fuente de gas, lo que refuerza la importancia del programa.

El plan —coordinado por la Secretaría de Participación Ciudadana y la Dirección General a cargo de César Segura, con acompañamiento de intendentes y empresas privadas— garantiza abastecimiento seguro y cobertura territorial en toda la provincia.