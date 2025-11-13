Juicio por el doble crimen en Moldes: Las declaraciones complicaron a los acusados

Se realizó la segunda jornada del juicio por el doble homicidio ocurrido en febrero de 2024 en una finca de Coronel Moldes, donde son juzgados dos hombres acusados de asesinar a un padre y a su hermano. Durante la audiencia, presidida por el juez Eduardo Raúl Sángari, declararon empleados de una remisera, peritos del CIF y personal policial.

Una operadora de una remisera de El Carril contó que la noche del hecho recibió un pedido de viaje hacia Salta y que el pasajero, que se mostró apurado y no preguntó el precio, esperó el vehículo en una garita en las afueras del pueblo. El chofer relató que trasladó a dos hombres con grandes bultos hasta la zona de calles Ayacucho y La Rioja.

Peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y de la UGAP detallaron los procedimientos realizados en los domicilios de los acusados, donde se secuestraron prendas de vestir, un cuchillo, un celular y dinero en efectivo. Además, informaron que los teléfonos de los imputados presentaban inactividad simultánea durante el horario del crimen, lo que sugiere que fueron apagados o puestos en modo avión.

También se incorporaron audios enviados por uno de los acusados días antes del hecho, donde le proponía a un amigo participar de “una oportunidad”, lo que refuerza la hipótesis de una planificación previa.

Uno de los imputados, de 27 años, está acusado de homicidio calificado por el vínculo, criminis causa y alevosía en perjuicio de su padre, y de homicidio criminis causa y alevosía en perjuicio de su tío. El otro, de 24 años, enfrenta cargos por homicidio calificado por alevosía (dos hechos). El juicio, impulsado por el fiscal Gabriel González, continuará hasta el 17 de noviembre.