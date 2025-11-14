Villamayor exige una ley de protección aérea: “Si no miramos el cielo, trabajamos en vano”

En la sesión de este martes, diputados provinciales reclamaron que el Congreso de la Nación avance con una ley de protección aérea, luego del episodio de la avioneta narco que aterrizó en Rosario de la Frontera y dejó en evidencia la falta de controles en la frontera norte.

En diálogo con Sin Vueltas, la diputada Socorro Villamayor explicó que el planteo apunta a impulsar un marco legal que permita actuar ante vuelos ilegales, siguiendo modelos aplicados en otros países de la región.

“Lo que planteamos con los diputados es que el Congreso nacional dicte una ley de protección aérea, tenemos planes para la frontera terrestre, pero si no miramos el cielo, trabajamos en vano”, señaló.

Villamayor remarcó que lel país, y la provincia en particular, tiene planes de seguridad centrados casi exclusivamente en lo terrestre, mientras que el espacio aéreo sigue siendo el punto más vulnerable: “Lo importante de esto es que nosotros tenemos planes fronterizos que se centran en lo terrestre, pero no en lo aéreo, que es la mayor parte de filtración que tenemos”.

Sobre el contexto regional, la legisladora advirtió que países como Colombia, Perú y Bolivia son actores centrales del narcotráfico en el cono sur y que la Argentina se convirtió en una ruta de paso: “En el video del diputado Orozco se ve claramente que no hay controles".

"Somos netamente rutas para el paso del narcotráfico, la idea es visibilizar este tema”

Por último, insistió en que la ley debe tener carácter permanente, consensuada por diputados y senadores de distintos espacios, para que no dependa del color político de turno. “Va más allá. Estas no son políticas que tienen que ver con Milei o Sáenz; son políticas que se deberían trabajar en conjunto”.