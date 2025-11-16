Cae pareja con más de 4 kilos de cocaína escondidos en la bodega de un ómnibus

Un control vial realizado por Gendarmería Nacional terminó con la incautación de más de cuatro kilos de cocaína y la detención de dos pasajeros que viajaban en un ómnibus de larga distancia. El operativo tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de la localidad de 7 de Abril, cuando efectivos del Grupo “Burruyacú”, dependiente del Escuadrón 55 Tucumán, detuvieron la marcha de un colectivo proveniente de Jujuy con destino final en Buenos Aires.

Durante la inspección física y documentológica, los uniformados utilizaron un escáner móvil para revisar la bodega del vehículo. La tecnología permitió detectar anomalías estructurales en cuatro encomiendas, lo que llamó la atención de los gendarmes. A ello se sumó la marcación del can antinarcóticos, que indicó la posible presencia de sustancias ilegales.

Al abrir las cajas, los efectivos hallaron cuatro paquetes rectangulares ocultos entre recipientes plásticos y banquetas, los cuales fueron sometidos a prueba de campo narcotest. El análisis arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 4 kilos 322 gramos.

Tras intensificar las averiguaciones, los gendarmes lograron identificar a los responsables de la mercadería: un hombre y una mujer, quienes quedaron detenidos e incomunicados por disposición del Juzgado Federal N.º 1 de Tucumán. La droga y las encomiendas quedaron secuestradas.

El operativo forma parte de los controles permanentes que la Fuerza despliega en rutas estratégicas del NOA para combatir el tráfico de estupefacientes mediante tecnología, vigilancia canina y patrullajes preventivos.