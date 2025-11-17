Proponen que concejales de Rosario de Lerma no cobren más que un docente

Los sueldos de nuestros legisladores como así también de nuestros ediles son un tema sensible para la sociedad ya que en varias ocasiones surgieron los montos de los mismos que realmente son cuestionables.

En razón de esto es que surgió una propuesta de parte de Ciro Olarte, convencional de Rosario de Lerma, que tiene que ver con bajar los sueldos a los concejales del municipio. Esta propuesta, presentada por Olarte, tiene que ver con reformar el artículo 112 de la Carta Orgánica Municipal.

La iniciativa apunta a que los concejales cobren solo dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, es decir, alrededor de $644.000, alineando sus ingresos con los de un docente que recién inicia.

Según Olarte, la medida busca terminar con la brecha que existe entre los sueldos políticos y los salarios del sector educativo, proponiendo una gestión más austera y cercana a la realidad. “Los concejales no deben cobrar más que quienes forman a nuestros hijos” publicó Conexión Andina.

¿Vos crees debería aplicarse en otros municipios?